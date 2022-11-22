Месси повторил рекорд по числу участий в чемпионатах мира по футболу
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси присоединился к рекордсменам по числу участий в чемпионатах мира по футболу.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси присоединился к рекордсменам по числу участий в чемпионатах мира по футболу.
Месси во вторник вышел в стартовом составе аргентинской сборной в матче группового этапа чемпионата мира против команды Саудовской Аравии. 35-летний аргентинец в пятый раз в карьере принимает участие в финальных стадиях мировых первенств.
Ранее такого же достижения добились мексиканцы Антонио Карбахаль, Рафаэль Маркес и немец Лотар Маттеус.
Позднее во вторник отметки в пять участий на чемпионатах мира может достичь игрок сборной Мексики Андрес Гуардадо, если выйдет на поле в игре с командой Польши.
Кроме того, Месси провел 20-й матч в карьере на чемпионатах мира. Он стал 12-м игроком, который сыграл 20 и более встреч на мировых первенствах. Возглавляет список Маттеус (25), следом идут Мирослав Клозе (24), Паоло Мальдини (23), Диего Марадона, Уве Зеелер и Владислав Жмуда (по 21).