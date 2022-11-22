Месси повторил рекорд по числу участий в чемпионатах мира по футболу

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Месси во вторник вышел в стартовом составе аргентинской сборной в матче группового этапа чемпионата мира против команды Саудовской Аравии. 35-летний аргентинец в пятый раз в карьере принимает участие в финальных стадиях мировых первенств.

Ранее такого же достижения добились мексиканцы Антонио Карбахаль, Рафаэль Маркес и немец Лотар Маттеус.

Позднее во вторник отметки в пять участий на чемпионатах мира может достичь игрок сборной Мексики Андрес Гуардадо, если выйдет на поле в игре с командой Польши.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=be6511e3760878d0&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239022" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.