Чуть не умер на Евро, а сейчас готовится зажечь в Катаре. Невероятная история Кристиана Эриксена

12 июня 2021 года — день когда, футболист сборной Дании Кристиан Эриксен родился во второй раз. Тот страшный момент во время матча Дания — Финляндия в рамках перенесенного из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы-2020 запомнили многие. Эриксен неожиданно рухнул на поле прямо во время игры. Как оказалось, у него случился сердечный приступ.

Футболисты выстроились стеной, чтобы скрыть от камер и фанатов, как врачи реанимировали Кристиана. Ему делали искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Хавбек отключился на целых 9 минут. Информации никакой не было, и все уже думали о самом страшном… на стадионе была тишина. Одни хватались за голову, а кто-то даже плакал. Но в тот день Эриксен родился заново. Оперативная медицинская помощь и быстрая доставка в реанимацию сделали свое дело. Футболист остался жив.

И это была самая главная победа в его жизни. Кто бы мог подумать, что Эриксен не просто выживет и будет вести привычный образ жизни, но еще и вернется в большой футбол? Очевидно, что после такого на поле возвращаются лишь единицы.

Жизнь с кардиостимулятором

«По дороге в клинику я сказал жене, что завершу карьеру. Спустя всего два дня я передумал. Было множество тестов, как мое сердце реагировало на физические упражнения, и, к моему счастью, все было хорошо», — вспоминал футболист в интервью The Guardian.

Для полноценной жизнедеятельности футболисту установили кардиовертер-дефибриллятор. Данный прибор отслеживает работу сердца и при опасной аритмии наносит разряд для поддержания работы в нижних камерах сердца. В целом футболист мог бы обойтись без этого устройства, но она является некой дополнительной страховкой его жизни.

«Я хорошо понимал, что если что-то пойдет не так, если врачи заметят ухудшение, то придется уже ставить точку. Кардиостимулятор вообще не чувствуется и никак мне не мешает. Он рассчитан на удары, поэтому я спокоен. А если что случится с сердцем, он еще и спасет меня. Трудностей и жестких стыков на поле я не боюсь», — признавался спортсмен.

Он восстанавливался постепенно. Сначала проводил легкие занятия под присмотром врачей. Уже в декабре 2021 года датчанин приступил к тренировкам с молодежным составом «Оденсе» — там, где начинал профессиональную карьеру. Затем занимался в швейцарском «Кьяссо», который состоит в партнерских отношениях с «Интером».

Итальянский клуб помогал восстановиться своему игроку, но им все равно пришлось расстаться с Эриксеном. Дело в том, что в Серии А запрещено играть с имплантированным кардиостимулятором. Из-за этого футболист перешел в «Брентфорд», за который дебютировал 26 февраля, проведя первый для себя матч после приступа. Получилось, что на поле он вернулся спустя всего 8 месяцев.

Эриксен снова сыграл и за сборную. Сначала он принял участие в матче против Нидерландов, а через три дня забил в товарищеской игре с Сербией (3:0). И самое удивительное, что сделал Эриксен это на стадионе «Паркен», где у него произошла остановка сердца. На игру он вышел с капитанской повязкой. Это было очень трогательно.

Затем Кристиан подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». И переход в топ-клуб, по признанию самого футболиста, стал настоящей наградой для него после всего случившегося.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=45089bb5133d930d&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239025" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Поездка в Катар

Кристиан попал в заявку на чемпионат мира-2022 в Катаре. И команде необходима помощь опытного и закаленного обстоятельствами игрока.

Для Эриксена это будет уже третий мундиаль в карьере. В 2010-м на ЧМ в ЮАР он стал самым молодым игроком турнира. Ему тогда было 18 лет. Приезжал он и в Россию в 2018 году, где Дания дошла до ⅛ финала.

Сейчас на его счету больше 100 игр за национальную команду. Он также входит в топ-10 игроков по количеству забитых голов за сборную (39) и по количеству проведенных матчей (117). И имеет все шансы улучшить свои показатели.

«С лета у меня больше не возникало никаких проблем, мое сердце проверяли неоднократно. Врачи сказали, что все в порядке. Моя цель состоит в том, чтобы сыграть на чемпионате мира 2022 года. Я способен вернуться», — цитирует игрока DR.

Произошедшее с Кристианом — одна из самых страшных и в то же время счастливых историй в мировом спорте. И футбол отвечает взаимностью за такую преданную любовь со стороны Эриксена.