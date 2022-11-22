Саудовская Аравия обыграла Аргентину со счетом 2:1

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Игра прошла на стадионе Lusail Iconic Stadium в городе Лусаил.

Уже на 9-й минуте матча в ворота сборной Саудовской Аравии был назначен пенальти — гол с одиннадцатиметровой отметки забил Лионель Месси. В первом тайме бригада арбитров во главе со Славкой Винчичем отменила три гола в ворота саудовского голкипера Мохаммеда Аль-Овайса из-за офсайдов.

Второй тайм начался с ответного гола сборной Саудовской Аравии — на 48-й минуте счет сравнял Салех Аль-Шехри. На 53-й минуте сборная Аргентины пропустила второй — отличился полузащитник Салем Аль-Досари.

Гол Месси позволил ему догнать Криштиану Роналду по количеству голов на чемпионатах мира. У них по семь забитых мячей. Победа Саудовской Аравии — четвертая победа в истории выступлений сборной на чемпионатах мира. По мнению читателей «Ъ», сборная Аргентины — один из фаворитов ЧМ-2022 наряду со сборными Германии, Бразилии и Франции.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=6d729faa0a6210d8&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239051" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.