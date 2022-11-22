Саудовская Аравия обыграла Аргентину со счетом 2:1
Матч между сборными Саудовской Аравии и Аргентины завершился со счетом 2:1. Это пятая игра группового этапа чемпионата мира по футболу, проходящего в Катаре, и первый матч группы C.
Матч между сборными Саудовской Аравии и Аргентины завершился со счетом 2:1. Это пятая игра группового этапа чемпионата мира по футболу, проходящего в Катаре, и первый матч группы C.
Игра прошла на стадионе Lusail Iconic Stadium в городе Лусаил.
Уже на 9-й минуте матча в ворота сборной Саудовской Аравии был назначен пенальти — гол с одиннадцатиметровой отметки забил Лионель Месси. В первом тайме бригада арбитров во главе со Славкой Винчичем отменила три гола в ворота саудовского голкипера Мохаммеда Аль-Овайса из-за офсайдов.
Второй тайм начался с ответного гола сборной Саудовской Аравии — на 48-й минуте счет сравнял Салех Аль-Шехри. На 53-й минуте сборная Аргентины пропустила второй — отличился полузащитник Салем Аль-Досари.
Гол Месси позволил ему догнать Криштиану Роналду по количеству голов на чемпионатах мира. У них по семь забитых мячей. Победа Саудовской Аравии — четвертая победа в истории выступлений сборной на чемпионатах мира. По мнению читателей «Ъ», сборная Аргентины — один из фаворитов ЧМ-2022 наряду со сборными Германии, Бразилии и Франции.
Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Сегодня, 22 ноября, пройдет второй матч группы C Мексика—Польша (19:00 мск), а также матчи группы D Дания—Тунис (16:00 мск) и Франция—Австралия (22:00 мск).