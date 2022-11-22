Дания — Тунис: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Встреча пройдёт в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити». Стартовый свисток — в 16:00 по московскому времени.

Отметим, что в группе D также выступают сборные Франции и Австралии, которые проведут очный матч сегодня, 22 ноября. Начало — в 22:00 по московскому времени.