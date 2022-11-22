Дания — Тунис: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022
Стали известны составы сборных Дании и Туниса на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Стали известны составы сборных Дании и Туниса на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Встреча пройдёт в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити». Стартовый свисток — в 16:00 по московскому времени.
Сборная Дании: К. Шмейхель, Андерсен, Кьяер, А. Кристенсен, Мехле, Дилейни, Эриксен, Р. Кристенсен, Хёйбьерг, Сков Ольсен, Дольберг.
Сборная Туниса: Дамен, Тальби, Мерия, Бронн, Лайдуни, Скири, Дрегер, Абди, Мсакни, Жебали, Бен Слимане.
Отметим, что в группе D также выступают сборные Франции и Австралии, которые проведут очный матч сегодня, 22 ноября. Начало — в 22:00 по московскому времени.