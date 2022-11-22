Месси назвал «тяжелым ударом» поражение от Саудовской Аравии

«Мы знали, что Саудовская Аравия — это команда с хорошими игроками, которая хорошо двигает мяч и много атакует. Мы работаем над этим, но немного торопимся. У нас нет никаких оправданий. Мы будем сплоченнее, чем когда-либо. Это сильная группа, что мы и увидели. Теперь мы оказались в той ситуации, в которой не были долгое время. Это очень тяжелый удар для всех, мы не ожидали, что все так начнется», — цитирует Месси Twitter-аккаунт национальной сборной.