Агуэро рассказал, что его не пустили на тренировочную базу сборной Аргентины

«Я еще не видел сборную Аргентины. Посмотрим, что произойдет, все немного странно. Предположительно, для входа нужно иметь пропуск… Звучит странно, что оформление занимает три-четыре дня. Если они не хотят, чтобы я приходил, ничего страшного, но скажите мне это в лицо. Я никогда никого не обижал, я всегда вел себя хорошо», — приводит слова Агуэро Reuters.
Он также предположил, что внутри есть люди, которым что-то не понравилось из того, что он сказал.
«Я даже не помню. Я спросил, и мне сказали, что решение исходит сверху, но я вижу, что других людей пускают внутрь. Я раньше был в сборной Аргентины, и они быстро оформляют пропуск», — добавил Агуэро.
34-летний аргентинец дебютировал за национальную команду в 2006 году в матче с Бразилией и провел за сборную 101 матч, забил 41 мяч и отдал 19 результативных передач.
В турнирной таблице группы С Саудовская Аравия занимает первое место (3 очка), Аргентина — последняя (0 очков).
Следующий матч аргентинцы проведут 26 ноября против Мексики. Начало — в 22.00 мск.
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