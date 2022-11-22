Агуэро рассказал, что его не пустили на тренировочную базу сборной Аргентины

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
13:00ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
16:00ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
19:00Не началсяМексикаПольша
Группа D
тв
22:00Не началсяФранцияАвстралия
Группа F
тв
23.11Не началсяМароккоХорватия
Группа E
тв
23.11Не началсяГерманияЯпония
Группа E
тв
23.11Не началсяИспанияКоста-Рика
Группа F
тв
23.11Не началсяБельгияКанада
Группа G
тв
24.11Не началсяШвейцарияКамерун
Группа H
тв
24.11Не началсяУругвайЮжная Корея
Группа H
тв
24.11Не началсяПортугалияГана
Группа G
тв
24.11Не началсяБразилияСербия
Группа B
тв
25.11Не началсяУэльсИран
Группа A
тв
25.11Не началсяКатарСенегал
Группа A
тв
25.11Не началсяНидерландыЭквадор
Группа B
тв
25.11Не началсяАнглияСША
Группа D
тв
26.11Не началсяТунисАвстралия
Группа C
тв
26.11Не началсяПольшаСаудовская Аравия
Группа D
тв
26.11Не началсяФранцияДания
Группа C
тв
26.11Не началсяАргентинаМексика
Группа E
тв
27.11Не началсяЯпонияКоста-Рика
Группа F
тв
27.11Не началсяБельгияМарокко
Группа F
тв
27.11Не началсяХорватияКанада
Группа E
тв
27.11Не началсяИспанияГермания
Группа G
28.11Не началсяКамерунСербия
Группа H
28.11Не началсяЮжная КореяГана
Группа G
28.11Не началсяБразилияШвейцария
Группа H
28.11Не началсяПортугалияУругвай
Группа A
29.11Не началсяНидерландыКатар
Группа A
29.11Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
29.11Не началсяУэльсАнглия
Группа B
29.11Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
13
2
Эквадор
13
3
Катар
10
4
Сенегал
10
Группа B
1
Англия
13
2
Уэльс
11
3
США
11
4
Иран
10
Группа C
1
Саудовская Аравия
13
2
Польша
00
3
Мексика
00
4
Аргентина
10
Группа D
1
Тунис
11
2
Дания
11
3
Австралия
00
4
Франция
00
Группа E
1
Испания
00
2
Германия
00
3
Япония
00
4
Коста-Рика
00
Группа F
1
Бельгия
00
2
Канада
00
3
Марокко
00
4
Хорватия
00
Группа G
1
Бразилия
00
2
Сербия
00
3
Швейцария
00
4
Камерун
00
Группа H
1
Португалия
00
2
Гана
00
3
Уругвай
00
4
Южная Корея
00
17:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Агуэро рассказал, что его не пустили на тренировочную базу сборной Аргентины

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро раскритиковал футбольную ассоциацию своей страны (AFA) после того, как ему было отказано во въезде на тренировочную базу команды перед матчем Аргентины с Саудовской Аравией на чемпионате мира в Катаре (1:2).

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Источник: AP 2022

«Я еще не видел сборную Аргентины. Посмотрим, что произойдет, все немного странно. Предположительно, для входа нужно иметь пропуск… Звучит странно, что оформление занимает три-четыре дня. Если они не хотят, чтобы я приходил, ничего страшного, но скажите мне это в лицо. Я никогда никого не обижал, я всегда вел себя хорошо», — приводит слова Агуэро Reuters.

Он также предположил, что внутри есть люди, которым что-то не понравилось из того, что он сказал.

«Я даже не помню. Я спросил, и мне сказали, что решение исходит сверху, но я вижу, что других людей пускают внутрь. Я раньше был в сборной Аргентины, и они быстро оформляют пропуск», — добавил Агуэро.

Во время загрузки произошла ошибка.

34-летний аргентинец дебютировал за национальную команду в 2006 году в матче с Бразилией и провел за сборную 101 матч, забил 41 мяч и отдал 19 результативных передач.

В турнирной таблице группы С Саудовская Аравия занимает первое место (3 очка), Аргентина — последняя (0 очков).

Следующий матч аргентинцы проведут 26 ноября против Мексики. Начало — в 22.00 мск.

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Италия
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Венгрия
Венгрия
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Бразилия
1954
Швейцария
1
ФРГ
ФРГ
2
Венгрия
Венгрия
3
Австрия
Австрия
1990
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
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Аргентина
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1994
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1
Бразилия
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Италия
Италия
3
Швеция
Швеция
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