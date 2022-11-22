Сборные Дании и Туниса сыграли вничью в матче группового этапа чемпионата мира по футболу

Нулевая ничья между сборными Дании и Туниса стала первой на текущем турнире в шести сыгранных матчах. На чемпионате мира 2018 года единственная встреча без забитых мячей также прошла с участием датчан. Тогда сборные Дании и Франции сыграли вничью со счетом 0:0 в заключительном туре группового этапа.

Сборные Дании и Туниса выступают в группе D вместе с командами Франции и Австралии. Встреча французов и австралийцев пройдет во вторник и начнется в 22:00 мск. В следующем туре датчане 26 ноября сыграют с командой Франции, сборная Туниса в тот же день встретится с австралийцами.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=5e0818ccc896a67e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239055" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Матчи чемпионата мира в Катаре проходят в пяти городах на восьми стадионах. Игры принимают Национальный стадион в Лусаиле, «Стадион 974» и «Эль-Тумама» в Дохе, «Эль-Джануб» в Эль-Вакре, «Эдьюкейшн сити», «Ахмед бин Али», «Халифа» в Эр-Райяне и «Эль-Байт» в Эль-Хауре.