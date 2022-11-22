Сборные Дании и Туниса сыграли вничью в матче группового этапа чемпионата мира по футболу

Нулевая ничья между сборными Дании и Туниса стала первой на текущем турнире в шести сыгранных матчах. На чемпионате мира 2018 года единственная встреча без забитых мячей также прошла с участием датчан. Тогда сборные Дании и Франции сыграли вничью со счетом 0:0 в заключительном туре группового этапа.
Сборные Дании и Туниса выступают в группе D вместе с командами Франции и Австралии. Встреча французов и австралийцев пройдет во вторник и начнется в 22:00 мск. В следующем туре датчане 26 ноября сыграют с командой Франции, сборная Туниса в тот же день встретится с австралийцами.
Матчи чемпионата мира в Катаре проходят в пяти городах на восьми стадионах. Игры принимают Национальный стадион в Лусаиле, «Стадион 974» и «Эль-Тумама» в Дохе, «Эль-Джануб» в Эль-Вакре, «Эдьюкейшн сити», «Ахмед бин Али», «Халифа» в Эр-Райяне и «Эль-Байт» в Эль-Хауре.
Трофей разыграют 32 сборные, разделенные на восемь групп. Команды, занявшие первые и вторые места в своих квартетах, выходят в плей-офф. Предыдущий чемпионат мира, который прошел в 2018 году в России, выиграла сборная Франции, рекордсменом по числу побед является команда Бразилии (пять раз). Финальный матч мирового первенства в Катаре состоится 18 декабря на Национальном стадионе.