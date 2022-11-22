«За Месси очень тревожно. Был не похож на себя». Футбольный мир изумлён провалом Аргентины

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
13:00ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
16:00ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
19:002-й таймМексика0Польша0
Группа D
тв
22:00Не началсяФранцияАвстралия
Группа F
тв
23.11Не началсяМароккоХорватия
Группа E
тв
23.11Не началсяГерманияЯпония
Группа E
тв
23.11Не началсяИспанияКоста-Рика
Группа F
тв
23.11Не началсяБельгияКанада
Группа G
тв
24.11Не началсяШвейцарияКамерун
Группа H
тв
24.11Не началсяУругвайЮжная Корея
Группа H
тв
24.11Не началсяПортугалияГана
Группа G
тв
24.11Не началсяБразилияСербия
Группа B
тв
25.11Не началсяУэльсИран
Группа A
тв
25.11Не началсяКатарСенегал
Группа A
тв
25.11Не началсяНидерландыЭквадор
Группа B
тв
25.11Не началсяАнглияСША
Группа D
тв
26.11Не началсяТунисАвстралия
Группа C
тв
26.11Не началсяПольшаСаудовская Аравия
Группа D
тв
26.11Не началсяФранцияДания
Группа C
тв
26.11Не началсяАргентинаМексика
Группа E
тв
27.11Не началсяЯпонияКоста-Рика
Группа F
тв
27.11Не началсяБельгияМарокко
Группа F
тв
27.11Не началсяХорватияКанада
Группа E
тв
27.11Не началсяИспанияГермания
Группа G
28.11Не началсяКамерунСербия
Группа H
28.11Не началсяЮжная КореяГана
Группа G
28.11Не началсяБразилияШвейцария
Группа H
28.11Не началсяПортугалияУругвай
Группа A
29.11Не началсяНидерландыКатар
Группа A
29.11Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
29.11Не началсяУэльсАнглия
Группа B
29.11Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
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1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
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Сенегал
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13
2
Уэльс
11
3
США
11
4
Иран
10
Группа C
1
Саудовская Аравия
13
2
Польша
00
3
Мексика
00
4
Аргентина
10
Группа D
1
Тунис
11
2
Дания
11
3
Австралия
00
4
Франция
00
Группа E
1
Испания
00
2
Германия
00
3
Япония
00
4
Коста-Рика
00
Группа F
1
Бельгия
00
2
Канада
00
3
Марокко
00
4
Хорватия
00
Группа G
1
Бразилия
00
2
Сербия
00
3
Швейцария
00
4
Камерун
00
Группа H
1
Португалия
00
2
Гана
00
3
Уругвай
00
4
Южная Корея
00
19:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«За Месси очень тревожно. Был не похож на себя». Футбольный мир изумлён провалом Аргентины

На родине Лео пишут, что футболисты Саудовской Аравии играли грубо и постоянно симулировали.

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14
фотографий

22 ноября — день первой сенсации на чемпионате мира в Катаре. Сборная Аргентины, приехавшая на турнир в статусе лучшей команды Южной Америки, уступила Саудовской Аравии (1:2).

Что же пишут в Аргентине и мировых СМИ после шокирующего результата?

Журналист Ole Диего Масиас отметил невзрачную игру аргентинских футболистов.

— Настоящий удар. Нас прижали к стенке. Этот результат останется в памяти на долгое время. Хотя на самом деле важнее другое. Отсутствие реакции, связной игры, прессинга, солидности в обороне — всё это сопровождало действия сборной Аргентины. Наша команда начала чемпионат наихудшим образом. Ни Месси, ни Ди Мария так и не нашли своего места на поле. До старта второй половины встречи результат давал нам душевное спокойствие, а потом пошла целая серия ошибок. Во время пропущенных голов игроки не успевали, проигрывали единоборства.

Соперник играл грубо, постоянно симулировал, но при этом подготовил план таким образом, чтобы не отклоняться от него даже при счёте 0:1. Они выдвинули заднюю линию вперёд, а наши футболисты регулярно попадали в ловушку. Аргентина проиграла якобы самому слабому сопернику в группе, теперь права на ошибку нет".

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Мариано Дайан из того же Ole назвал поражение одним из величайших сюрпризов в истории.

— Неожиданный результат. Одно из худших поражений нашей сборной на чемпионатах мира. Наверное, с ним может соперничать только игра с Камеруном на ЧМ-1990. Один из величайших сюрпризов в истории. Перед чемпионатом мира у нас была команда с опытным тренерским штабом, с поставленной игрой. Теперь ей необходимо играть на пределе возможностей и без права на ошибку".

Журналист Ole Эрнан Клаус отметил, как изменилась игра сборной Аргентины после перерыва. В худшую сторону, разумеется.

— Никто не мог себе представить такое, даже при худшем сценарии. После первого тайма сложилось ощущение, что наши футболисты задремали, а соперник заботливо уложил их спать и накрыл одеялом. Месси забил, но после перерыва не знал, как изменить лицо сборной, в составе которой немало новичков чемпионата мира. Лео нужна команда, однако после перерыва взаимопонимание было на низком уровне.

После второго пропущенного мяча Месси пытался взбодрить товарищей. Он искал мяч, менял позицию, возвращался назад, злился. Но ему так и не удалось очаровать всех магическими способностями своей левой ноги. Очень тяжёлый удар для капитана, для сборной, для всех тех, кто мечтает о победе Лео на чемпионате мира. Кошмар продолжается".

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Испанская Marca сделала акцент на игре Месси. Издание предполагает, что у звёздного игрока есть проблемы с физическим состоянием.

— Надежды Аргентины умерли с финальным свистком, хотя словенский арбитр продлил игру почти на четверть часа. Да, почти на 15 минут. Первый матч игрового дня затянулся до тошноты, но на помощь не пришёл даже Месси. После перерыва Аргентина не выглядела командой, приехавшей на чемпионат мира за победой. Огромное давление превратилось в колоссальный удар. Впрочем, история утверждает, что выиграть турнир можно даже после поражения в первом матче.

Очень тревожно за Месси. Лео в этом матче был не похож сам на себя, за исключением нескольких эпизодов в первом тайме. Он оказался не в состоянии повести за собой команду после того, как она провалила старт второй половины. Аргентина нуждалась в изменении рисунка на поле, но Месси не смог внести перелом. Возможно, у него есть какие-то проблемы, о которых нам пока неизвестно".

Источник: Чемпионат.com

AP охарактеризовала матч как один из самых больших сюрпризов чемпионатов мира.

— Один из самых больших сюрпризов в истории чемпионата мира. Ошеломлённый Месси наблюдал, как фанаты в зелёных одеждах праздновали голы на трибунах, не веря своему счастью. После финального свистка Месси пожал руку главному тренеру соперника, а затем встал около центрального круга, уперев руки в бока. Как часто мы видели такую сцену".

Daily Mail считает, что результат прошедшего матча будут вспоминать в течение ближайших десятилетий.

— Месси потребовалось всего 10 минут, чтобы дать многочисленным болельщикам то, что они хотели. Лео забил гол и, казалось, написал первую страницу красивой сказки. По крайней мере, мы так думали. Через пару часов после этого Лео стоял, уперев руки в бока, едва понимая, что произошло. Об этом результате будут вспоминать в последующие десятилетия. Будет ли этот чемпионат мира турниром Аргентины? Никогда не говори никогда, но пока ощущение, что у Месси несбыточные мечты".

Французское издание L"Equipe сравнило поражение Аргентины с мощной пощёчиной.

— Кто мог предвидеть такое развитие событий? Аргентина со своей впечатляющей серией без поражений вышла на поле против скромной Саудовской Аравии. А в итоге соперник команды Месси совершил настоящий футбольный подвиг. Спустя 32 года Аргентина получила новую пощёчину в стартовом матче на чемпионате мира. В 1990 году южноамериканская сборная дошла до финала, и наверняка кто-то из болельщиков вспомнит об этом факте.

Аргентина
1:2
Первый тайм: 1:0
Саудовская Аравия
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