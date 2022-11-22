Венгер назвал Францию своим фаворитом на чемпионате мира в Катаре

«Мой фаворит номер один — Франция. Не потому, что я француз по происхождению, а потому, что у этой команды лучшее нападение. Если Дидье Дешаму удастся обеспечить необходимую стабильность в обороне, то у действующего чемпиона мира будут хорошие шансы успешно защитить свой титул», — приводит Daily Mail слова Венгера.