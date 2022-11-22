Тренер Испании ждет трудностей в матче с Коста-Рикой

«Всю неделю мы разыгрывали различные игровые ситуации, которые, по нашему мнению, могут произойти. Это будет очень трудная игра, мы знаем это. У них много опытных игроков на этом чемпионате мира, и они создадут нам трудности», — цитирует Энрике сайт Королевской испанской футбольной федерации.

«Сомнения, которые у меня есть, возникают не из-за физического или тактического плана. Более важное значение имеют тренировки, потому что игроки знают, что на кону. Лидером любой команды должен быть тренер, и, конечно же, я лидер команды, тот, кто должен давать решения для игроков. Я чувствую себя психологически совершенным. У меня уже была возможность побывать на футбольном фестивале в качестве игрока, и теперь я хочу сделать это в роли тренера», — добавил Энрике.