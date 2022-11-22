Орлов — о Катаре: Они отменяют все законы цивилизованного мира. Зачем там проводить чемпионат мира?

"Я был на десяти чемпионатах мира: на четырех как пишущий журналист и на шести как комментатор. Уже в ЮАР было ясно, что затея ФИФА развивать футбол на всех континентах — это красивая идея, но… В ЮАР мы столкнулись с воровством — в частности у меня украли ноутбук. Плюс инфраструктура была не готова, много неудобств для болельщиков. Работать там тоже было сложно. В Порт-Элизабет я летал три раза. Три или четыре района в этом городе не рекомендовали к посещению из-за криминала. Зачем в такой стране проводить чемпионат мира?

В этом году — Катар. Послушайте отзывы журналистов. Если страны не готовы, зачем праздник футбола превращать в дополнительные трудности? Взяли и пиво отменили на стадионах! Они отменяют все законы цивилизованного мира. Зачем там проводить чемпионат мира? Это мой большой вопрос для всех.