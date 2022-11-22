Фраппар стала первой женщиной-арбитром на матче мужского чемпионата мира
22 ноября в Рас-Абу-Абуд проходит матч группового этапа ЧМ-2022 Мексика — Польша. Встреча группы С началась в 19:00 по московскому времени.
22 ноября в Рас-Абу-Абуд проходит матч группового этапа ЧМ-2022 Мексика — Польша. Встреча группы С началась в 19:00 по московскому времени.
Матч Мексики и Польши стал историческим: впервые в истории чемпионатов мира на нем работает женщина-арбитр — француженка Стефани Фраппар является четвертым судьей в данной игре.
Напомним, что Фраппар в 2020 году стала первой женщиной, работавшей в качестве главного судьи на матче мужской Лиги чемпионов, а на Евро-2020 стала первой женщиной, вошедшей в судейскую бригаду на чемпионатах Европы среди мужских команд.