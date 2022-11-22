Сборные Мексики и Польши сыграли вничью в матче чемпионата мира по футболу

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ДОХА, 22 ноября. /ТАСС/. Сборная Мексики сыграла вничью с командой Польши со счетом 0:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча прошла во вторник на арене «Стадион 974» в Дохе в присутствии 39 369 зрителей.

На 58-й минуте матча нападающий сборной Польши Роберт Левандовский не смог реализовать пенальти.

Стефани Фраппар стала первой женщиной-арбитром, которая обслужила матч мужского чемпионата мира. Француженка отработала встречу в качестве четвертого судьи. В 2019 году Фраппар обслужила матч за Суперкубок УЕФА между английскими «Ливерпулем» и «Челси» (2:2, 5:4 после серии пенальти) и стала первой женщиной-арбитром, которая была главным судьей встречи мужских команд такого уровня. В том же году француженка была главным арбитром финальной игры женского чемпионата мира между сборными США и Нидерландов (2:0).

Команды Мексики и Польши выступают в группе С вместе со сборными Аргентины и Саудовской Аравии. Ранее во вторник саудовцы одержали победу над аргентинцами (2:1). В следующем туре мексиканцы 26 ноября сыграют с командой Аргентины, поляки в тот же день встретятся со сборной Саудовской Аравии.

В марте сборная Польши должна была сыграть с командой России в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира. Однако 28 февраля Международная федерация футбола отстранила россиян от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Из-за этого команда Польши напрямую вышла в финал плей-офф квалификации, где обыграла шведов со счетом 2:0.

Матчи чемпионата мира в Катаре проходят в пяти городах на восьми стадионах. Игры принимают Национальный стадион в Лусаиле, «Стадион 974» и «Эль-Тумама» в Дохе, «Эль-Джануб» в Эль-Вакре, «Эдьюкейшн сити», «Ахмед бин Али», «Халифа» в Эр-Райяне и «Эль-Байт» в Эль-Хауре.