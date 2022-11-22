Роналду — единственный игрок без клуба на чемпионате мира-2022

Сегодня, 22 ноября «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с 37-летним форвардом.

Таким образом, Роналду может стать вторым в истории игроком, забившим гол на чемпионате мира в качестве свободного агента. Первым был защитник сборной Аргентины Альберто Тарантини, который поразил ворота национальной команды Перу (6:0) в 1978 году. В том году Аргентина выиграла мировое первенство.