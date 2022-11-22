Крыховяк пообщался с российскими журналистами на русском языке

«Первый матч чемпионата всегда сложный, каждый хочет взять три очка. К сожалению, мы не забили пенальти, и это стало причиной ничьей. Когда ты не забиваешь пенальти, это остается в голове. Самое важное, что мы не потерялись после этого и взяли одно очко. Мы все сделаем, чтобы взять три очка в следующем матче», — сказал Крыховяк.