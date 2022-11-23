Дубль Жиру помог сборной Франции разгромить команду Австралии в матче чемпионата мира

Забитыми мячами в составе победителей отметились Адриен Рабьо (27-я минута), Оливье Жиру (32, 71) и Килиан Мбаппе (68). У австралийцев отличился Крейг Гудвин (9).
Жиру забил 50-й и 51-й мяч в составе сборной Франции и повторил рекорд бывшего нападающего национальной команды Терри Анри. Форвард в возрасте 36 лет и 53 дней стал самым возрастным французским футболистом, сыгравшим на чемпионате мира. Жиру превзошел достижение голкипера Фабьена Бартеза, который сыграл на мировом первенстве 2006 года в возрасте 35 лет и 11 дней. Нападающий стал самым возрастным игроком в истории сборной Франции, сумевшим отличиться на чемпионате мира. Ранее рекорд принадлежал полузащитнику Зинедину Зидану, который в возрасте 34 лет и 16 дней забил гол в ворота команды Италии в финальном матче мирового первенства 2006 года.
Сборные Франции и Австралии выступают в группе D вместе с командами Дании и Туниса, которые во вторник сыграли вничью (0:0). В следующем туре французы 26 ноября сыграют с датчанами, австралийцы в тот же день встретятся с командой Туниса.
Матчи чемпионата мира в Катаре проходят в пяти городах на восьми стадионах. Игры принимают Национальный стадион в Лусаиле, «Стадион 974» и «Эль-Тумама» в Дохе, «Эль-Джануб» в Эль-Вакре, «Эдьюкейшн сити», «Ахмед бин Али», «Халифа» в Эр-Райяне и «Эль-Байт» в Эль-Хауре.