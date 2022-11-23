Мбаппе повторил достижение Пеле
22 ноября в городе Эль-Вакра проходит матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 между сборными Франции и Австралии. После 85 минут игры Франция громит соперника со счетом 4:1.
22 ноября в городе Эль-Вакра проходит матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 между сборными Франции и Австралии. После 85 минут игры Франция громит соперника со счетом 4:1.
Третий мяч французов в этой встрече бы забит нападающим Килианом Мбаппе. 23-летний нападающий вошел в десятку лучших бомбардиров в истории сборной Франции.
Кроме того, Мбаппе стал лишь четвертым игроком в истории чемпионатов мира, кому удалось забить на двух разных мундиалях в возрасте до 24 лет. До него это делали лишь Майкл Оуэн, Тостао и Пеле.