Мбаппе повторил достижение Пеле

Третий мяч французов в этой встрече бы забит нападающим Килианом Мбаппе. 23-летний нападающий вошел в десятку лучших бомбардиров в истории сборной Франции.

Кроме того, Мбаппе стал лишь четвертым игроком в истории чемпионатов мира, кому удалось забить на двух разных мундиалях в возрасте до 24 лет. До него это делали лишь Майкл Оуэн, Тостао и Пеле.