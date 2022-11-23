Левандовски: Неприятно, что не удалось забить пенальти, но надо обязательно побеждать в следующем матче
Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски дал комментарий после ничьей с Мексикой (0:0) в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски дал комментарий после ничьей с Мексикой (0:0) в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.
На 58-й минуте поляки получили право пробить пенальти, но Левандовски не сумел переиграть с точки Гильермо Очоа.
"С точки зрения самой игры матч был равным. Мы с уважением отнесемся к заработанному очку, но с другой стороны мы расстроены, так как могли забить с пенальти. Это болезненный исход, но мы должны думать о следующем матче и сделать все возможное для победы.
Я принял решение ударить в угол. Сегодня у меня не получилось забить, это неприятно, но надо думать о следующей игре — побеждать и набирать три очка", — сказал Левандовски в послематчевом интервью.
26 ноября сборная Польши сыграет против Саудовской Аравии.