Роналду отреагировал на победу Португалии над Ганой в матче ЧМ-2022
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал небольшой пост в соцсетях после победы над командой Ганы в стартовом матче на чемпионате мира в Катаре.
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал небольшой пост в соцсетях после победы над командой Ганы в стартовом матче на чемпионате мира в Катаре.
Португальцы победили со счетом 3:2. Роналду реализовал пенальти на 65-й минуте, который сам и заработал.
«Очень важная победа в нашем дебютном матче на этом чемпионате мира, но ничего не выиграно! Это был только первый шаг! Мы по-прежнему сосредоточены на достижении наших целей. Вперед, Португалия!» — написал Криштиану.
Следующий матч на групповом этапе Португалия проведет 28 ноября против Уругвая.