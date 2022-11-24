Роналду отреагировал на победу Португалии над Ганой в матче ЧМ-2022

Португальцы победили со счетом 3:2. Роналду реализовал пенальти на 65-й минуте, который сам и заработал.

«Очень важная победа в нашем дебютном матче на этом чемпионате мира, но ничего не выиграно! Это был только первый шаг! Мы по-прежнему сосредоточены на достижении наших целей. Вперед, Португалия!» — написал Криштиану.