Аргентина — Мексика: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Аргентина стала соавтором (вместе с Саудовской Аравией, разумеется) одной из самых громких сенсаций даже не этого, а нескольких последних чемпионатов мира. Блестящая десятиминутка саудовцев в начале второго тайма и стойкость в обороне до конца игры привели к тому, что Лионель Месси и компания оказались в довольно сложном турнирном положении, но все по-прежнему в их собственных руках. Для начала необходимо побеждать в противостоянии с хорошо знакомой аргентинцам по различным турнирам и неоднократным товарищеским матчам Мексикой.

Мексиканцы не впечатлили в игре 1-го тура с Польшей и должны быть рады ничьей с учетом того, что без преувеличения звезда сборной Мексики на чемпионатах мира Гильермо Очоа потащил удар Роберта Левандовского с 11-метровой отметки. На этот раз соперник, во-первых, более классный, во-вторых, раненый и предельно сконцентрированный на необходимости реванша.

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Аргентина — Мексика Сделать ставку

Аргентинцы правильно не стали поддаваться панике, ведь первый тайм матча с Саудовской Аравией был хорошим, и продолжай они играть так же, проблем бы не возникло: голы из офсайдов не продлятся до бесконечности. Судя по сообщениям из стана двухкратных чемпионов мира, легендарный Лео Месси избежал проблем со здоровьем и готов к матчу наравне со всеми. Это плохая новость для Мексики.

Болельщики обеих команд и нейтральные зрители с нетерпением ждут игру, которая может пойти по непредсказуемому сценарию. С одной стороны, матчи с участием Аргентины в последнее время всегда результативные. С другой, именно очные встречи с мексиканцами нередко завершаются вообще нулевыми ничьими. Нам кажется, что с учетом мощнейшей группы атаки, где, например, глухо сидит в запасе такой мастер, как Пауло Дибала, и работы над ошибками в 1-м туре, сборная Аргентины даже несмотря на прекрасного Очоа отличится в этой игре не менее двух раз.

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Игорь Борунов