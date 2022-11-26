Аргентина — Мексика: прогнозы и ставки

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
13:00ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
16:00Не началсяПольшаСаудовская Аравия
Группа D
тв
19:00Не началсяФранцияДания
Группа C
тв
22:00Не началсяАргентинаМексика
Группа E
тв
27.11Не началсяЯпонияКоста-Рика
Группа F
тв
27.11Не началсяБельгияМарокко
Группа F
тв
27.11Не началсяХорватияКанада
Группа E
тв
27.11Не началсяИспанияГермания
Группа G
28.11Не началсяКамерунСербия
Группа H
28.11Не началсяЮжная КореяГана
Группа G
28.11Не началсяБразилияШвейцария
Группа H
28.11Не началсяПортугалияУругвай
Группа A
29.11Не началсяНидерландыКатар
Группа A
29.11Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
29.11Не началсяУэльсАнглия
Группа B
29.11Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Эквадор
24
2
Нидерланды
24
3
Сенегал
23
4
Катар
20
Группа B
1
Англия
24
2
Иран
23
3
США
22
4
Уэльс
21
Группа C
1
Саудовская Аравия
13
2
Польша
11
3
Мексика
11
4
Аргентина
10
Группа D
1
Франция
13
2
Австралия
23
3
Дания
11
4
Тунис
21
Группа E
1
Испания
13
2
Япония
13
3
Германия
10
4
Коста-Рика
10
Группа F
1
Бельгия
13
2
Марокко
11
3
Хорватия
11
4
Канада
10
Группа G
1
Бразилия
13
2
Швейцария
13
3
Камерун
10
4
Сербия
10
Группа H
1
Португалия
13
2
Уругвай
11
3
Южная Корея
11
4
Гана
10
15:03 (мск)

Аргентина — Мексика: прогнозы и ставки

Фавориты чемпионата мира рискуют вылететь с турнира после группового раунда.

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Источник: AP 2022

Прогноз на матч

Аргентина стала соавтором (вместе с Саудовской Аравией, разумеется) одной из самых громких сенсаций даже не этого, а нескольких последних чемпионатов мира. Блестящая десятиминутка саудовцев в начале второго тайма и стойкость в обороне до конца игры привели к тому, что Лионель Месси и компания оказались в довольно сложном турнирном положении, но все по-прежнему в их собственных руках. Для начала необходимо побеждать в противостоянии с хорошо знакомой аргентинцам по различным турнирам и неоднократным товарищеским матчам Мексикой.

Мексиканцы не впечатлили в игре 1-го тура с Польшей и должны быть рады ничьей с учетом того, что без преувеличения звезда сборной Мексики на чемпионатах мира Гильермо Очоа потащил удар Роберта Левандовского с 11-метровой отметки. На этот раз соперник, во-первых, более классный, во-вторых, раненый и предельно сконцентрированный на необходимости реванша.

На что ставить

Аргентина — Мексика

Аргентинцы правильно не стали поддаваться панике, ведь первый тайм матча с Саудовской Аравией был хорошим, и продолжай они играть так же, проблем бы не возникло: голы из офсайдов не продлятся до бесконечности. Судя по сообщениям из стана двухкратных чемпионов мира, легендарный Лео Месси избежал проблем со здоровьем и готов к матчу наравне со всеми. Это плохая новость для Мексики.

Болельщики обеих команд и нейтральные зрители с нетерпением ждут игру, которая может пойти по непредсказуемому сценарию. С одной стороны, матчи с участием Аргентины в последнее время всегда результативные. С другой, именно очные встречи с мексиканцами нередко завершаются вообще нулевыми ничьими. Нам кажется, что с учетом мощнейшей группы атаки, где, например, глухо сидит в запасе такой мастер, как Пауло Дибала, и работы над ошибками в 1-м туре, сборная Аргентины даже несмотря на прекрасного Очоа отличится в этой игре не менее двух раз.

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История чемпионатов мира
1934
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1
Италия
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2
Чехословакия
Чехословакия
3
Германия
Германия
1950
Бразилия
1
Уругвай
Уругвай
2
Бразилия
Бразилия
3
Швеция
Швеция
1958
Швеция
1
Бразилия
Бразилия
2
Швеция
Швеция
3
Франция
Франция
1998
Франция
1
Франция
Франция
2
Бразилия
Бразилия
3
Хорватия
Хорватия
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