Испания — Германия: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Первая же игра на чемпионате мира в Катаре напомнила о главных проблемах сборной Германии. Бундестим приехала на турнир с не самой надежной обороной и без проверенного центрфорварда. Также команде Флика давно уже ставят в укор неумение добивать соперника, пока такая возможность есть. Во многом сборная напоминает ту, что была на ЧМ-2018 и Евро-2020, хоть у нее и сменился тренер. В матче с Японией немцы доминировали в первом тайме и в начале второго. Счет уже был 1:0, казалось, еще чуть-чуть, и немцы дожмут японцев. Но они потеряли концентрацию и были за это дважды наказаны. Теперь выход из группы под большим вопросом.

Испания же выдала шикарный матч в первом туре, разгромила Коста-Рику 7:0. Все сложилось удачно, испанцы еще в первом тайме отгрузили сопернику три мяча и продолжили играть на кураже. Но такой матч мало что нам говорит о готовности команды Энрике к ЧМ-2022. Все-таки соперник был слишком слаб и особо не сопротивлялся. И до этого было известно, что сильнейшая линия у «Красной фурии» — это полузащита с Бускетсом, Педри и Гави. Однако будет ли атака без настоящего центрфорварда забивать голы в решающих матчах? Ведь в клубах Ольмо, Ферран и Асенсио не феерят и мало играют. В обороне же новая пара в центре Родри — Лапорте и возрастные крайки Альба и Аспиликуэта.

На что ставить

Испания - Германия Сделать ставку

Сложный матч для прогноза. Германия уже после первого тура оказалась в ситуации, что ее устроит только победа, иначе она досрочно вылетит с ЧМ. Флик наверняка поменяет состав, Зюле лучше смотрится в центре защиты, чем на правом краю, выход Горетцки в полузащите добавит мощи. Испания в комфортном режиме провела первый матч, но что будет, если ее начнут прессинговать по всему полю? Справятся ли с давлением молодые Гави и Педри? По турнирным раскладам испанцев устроит тут и ничья. К тому же есть пример Англии, которая после 6:2 с Ираном сыграла унылый матч против США (0:0). Плюс встречи с топ-сборными у «Красной фурии» редко получаются результативными. А Германии слишком будет важен результат, чтобы играть в открытый футбол. БК Olimpbet предлагает коэффициент 2,05 на тотал меньше 2,5.

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Андрей Санталов