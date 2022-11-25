В сборной Германии отказались от дальнейших акций протеста
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Футболист сборной Германии Кай Хаверц заявил, что команда больше не будет проводить акции протеста на чемпионате мира в Катаре.
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Футболист сборной Германии Кай Хаверц заявил, что команда больше не будет проводить акции протеста на чемпионате мира в Катаре.
Немецкие футболисты перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира со сборной Японии (1:2) на командной фотографии закрыли руками рты, отреагировав на запрет ФИФА носить во время матчей капитанские повязки One Love в поддержку инклюзивности.
«За последние несколько дней мы четко выразили свою позицию. Теперь мы полностью сосредоточены на футболе», — цитирует Хаверца официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB).
В понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что капитаны сборных семи европейских стран отказались от планов надевать повязки One Love после предупреждения со стороны ФИФА о намерении наказывать игроков желтыми карточками. Bild сообщал, что DFB рассматривает возможность пожаловаться на действия ФИФА в Спортивный арбитражный суд (CAS).