Катар впервые забил на ЧМ — Сенегалу во 2-м матче

Футбол, Чемпионат мира, Группа A25.11.2022, 16:00 (МСК UTC+3)Al Thumama Stadium, 41797 зрителей
|Мохаммед Мунтари(Исмаэль Мохаммед)
|78′
|Булай Диа
|41′
|Фамара Дьедиу(Исмаил Якобс)
|48′
|Бамба Дьенг(Илиман Ндиай)
|84′
|22
|Мешаал Баршам
|16
|Эдуард Менди
|16
|Буалем Хухи
|3
|Калиду Кулибали
|17
|Исмаэль Мохаммед
20′
|21
|Юссуф Сабали
|3
|Абделькарим Хассан
|22
|Абду Диалло
|23
|Ассим Мадибо
90+1′
|5
|Идрисса Гей
|11
|Акрам Афиф
|9
|Булай Диа
30′
|19
|Абдулла Альмоэз Али
|14
|Исмаил Якобс
52′78′
|2
|Педру Мигель
83′
|4
|Пап Абу Сиссе
|4
|Мохаммед Ваад
|6
|Нампали Менди
78′
|14
|Хомам Ахмед
45+2′83′
|17
|Пап Метар Сарр
|5
|Тарек Сальман
|15
|Крепин Диатта
64′
|10
|Хасан Аль-Хайдос
74′
|11
|Пате Сисс
87′
|9
|Мохаммед Мунтари
|18
|Исмаила Сарр
74′
|12
|Карим Будиаф
69′
|13
|Илиман Ндиай
|6
|Абдулазиз Хатем
|19
|Фамара Дьедиу
74′
|20
|Бамба Дьенг
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|7
|7
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Антонио Мигель Матеу Лаос(Испания)
|Боковой судья
|Пау Себриан Девис(Испания)
|Боковой судья
|Роберто Диас Перес дель Паломар(Испания)
|ВАР
|Алехандро Хосе Эрнандес-Эрнандес(Испания)
|Ассистент ВАР
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)