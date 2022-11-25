В Иране за «пропаганду против государства» арестовали экс-игрока сборной Гафури. Он призывал прекратить подавление протестов в стране

35-летний Вурия Гафури, выступающий за местный «Фулад», на протяжении всей своей карьеры критиковал иранские власти, выступая против запрета на присутствие женщин-зрителей на мужских футбольных матчах, а также против внешней политики Ирана.

Недавно он выразил сочувствие семье 22-летней студентки курдского происхождения Махсы Амини, чья смерть вызвала последние протесты. Полиция нравов задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба. Она умерла в больнице после того, как ее привезли туда из полицейского участка.

Гафури, который сам является представителем курдского меньшинства Ирана, призвал прекратить жестокое подавление протестов в западном курдском регионе Ирана.