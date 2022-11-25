Сенегал обыграл Катар на чемпионате мира
ДОХА, 25 ноя — РИА Новости. Сборная Сенегала обыграла команду Катара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
ДОХА, 25 ноя — РИА Новости. Сборная Сенегала обыграла команду Катара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
Встреча группы А на стадионе «Эль-Тумама» завершилась со счетом 3:1 в пользу сенегальцев, в составе которых забили Булайе Диа (41-я минута), Фамара Дьедью (48) и Бамба Дьенг (84). У команды Катара отличился Мохаммед Мунтари (78), гол которого стал первым в истории его национальной команды на чемпионатах мира.
Лидирует в турнирной таблице группы национальная команда Нидерландов (3 очка), далее идут команды Эквадора (3), Сенегала (3) и Катара (0). Позднее в пятницу нидерландцы сыграют с эквадорцами. Сенегальцы в третьем туре сыграют 29 ноября со сборной Эквадора, а команда Катара в тот же день проведет матч против сборной Нидерландов.