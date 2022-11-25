Сенегал обыграл Катар на чемпионате мира

Встреча группы А на стадионе «Эль-Тумама» завершилась со счетом 3:1 в пользу сенегальцев, в составе которых забили Булайе Диа (41-я минута), Фамара Дьедью (48) и Бамба Дьенг (84). У команды Катара отличился Мохаммед Мунтари (78), гол которого стал первым в истории его национальной команды на чемпионатах мира.