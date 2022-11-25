Неймар рискует пропустить групповой турнир. Никого не бьют по ногам так часто, а в Бразилии вспоминают историю Пеле

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Неймар — крайне неоднозначная фигура. Кто-то обожает его до безумия, считает лучшим футболистом мира и не обращает внимания даже на очевидные недостатки. Другие, напротив, готовы обвинять бразильца во всех смертных грехах. Для них он тусовщик, скандалист и тот, кто изображает вселенские страдания после любого нарушения правил. Вы же помните мемы, где сбитый с ног Ней прокатывается через половину поля и оказывается за его пределами?

Но какой бы версии вы ни придерживались, очевидно, что бразилец никого не оставляет равнодушным. Он обречен находиться в центре внимания всегда и везде. На поле, где Неймар творит магию и проводит один из самых ярких сезонов за последние годы, и за его пределами, где под микроскопом каждый шаг звезды и его соцсети. А в его падениях — порой и впрямь слишком артистичных — каждый видит свое, включая симуляцию.

Вот только позиция одной из сторон бьется фактами. По итогам игры с Сербией — это опухшая лодыжка Неймара, который провел на поле 80 минут и по итогам первого тура стал самым обижаемым футболистом ЧМ-2022. Этот малоприятный статус десятый номер пентакампеонов разделил с испанцем Гави уже к перерыву, когда его сбили с ног пять раз. А итоговые девять нарушений правил — это чаще, чем каждые десять минут. И очень интересно, как бы заговорили критики Нея, если бы их с такой частотой укладывали на газон?

Между тем лодыжки — слабое место футболиста. С момента перехода в «ПСЖ» у Неймара было шесть серьезных травм, и половина пришлась на лодыжки. Две на левую, а одна — на правую, которая и пострадала в игре с сербами. В Бразилии даже провели параллели с Пеле. И речь не о том, что Нею с его 75 голами осталось всего два гола до звания лучшего снайпера в истории «Селесау», а о сложных отношениях звезд настоящего и прошлого с мировыми первенствами.

Немного странно слышать такое о Короле футбола, который трижды поднимал над головой навечно врученный Бразилии трофей мировых в виде богини победы Ники. Однако в Стране пентакампеонов помнят, как перед легендарным турниром-1970 Пеле сомневался в необходимости ехать в Мексику, потому что мировые чемпионаты и травмы были его постоянным спутником.

Принято считать, что больше всего Королю доставалось в 1966-м. Тогда он получил повреждение в первом же туре, из-за чего пропустил второй матч, но вышел с незалеченной травмой на решающий матч группового этапа с Португалией. А уже там получил жесточайший удар от Жоау Мораиша и, так как замены были запрещены, доигрывал матч, хромая.

Между тем еще в 1958-м 17-летнему на тот момент форварду удалось восстановиться от повреждения благодаря специальным процедурам только к старту первенства. А в 1962-м Пеле не сыграл в финале из-за травмы. Как раз ее он вспоминал, когда на домашнем для Бразилии ЧМ-2014 в четвертьфинале Неймару едва не сломал позвоночник колумбиец Суньига.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=365d2e668fed59bc&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&autoplay=1&id=456239019" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Мне больно осознавать, что Неймар больше не сыграет на турнире, — говорил тогда Пеле. — На чемпионате мира в Чили я тоже получил травму и наблюдал за футболом с трибун. Но Бог наградил Бразилию победой на том мировом первенстве. Надеюсь, то же произойдет с нашей командой и сейчас.

Однако без своей звезды пентакампеоны попали под немецкий каток, а потом безвольно проиграли голландцам матч за бронзу. В 2018-м Неймар не пропустил ни одной игры, но был далек от лучших кондиций, так как приехал в сборную на стадии восстановления и перед этим пропустил три месяца из-за перелома пятой плюсневой кости. Сейчас ситуация иная, и все источники, даже расходясь в деталях, утверждают, что повреждение Неймара не слишком серьезное. В худшем случае он пропустит остаток группового турнира, и в большей степени такой сценарий можно расценивать как нежелание Тите рисковать своей звездой.

По информации Globo, проснувшись с опухшей лодыжкой, Неймар вместе с защитником Данилу в сопровождении медиков сборной прошел обследование в одной из больниц Дохи, где три года назад его здоровьем занимались после очередной травмы в «ПСЖ». Вернувшись в расположение команды, оба игрока не приняли участия в тренировке и отправились к физиотерапевтам.

Пока и Тите, и врач сборной Родригу Ласмар настроены оптимистично. Остальное покажет время. А в роли «десятки» Неймара, скорее всего, заменит Лукас Пакета, чью позицию в паре с Каземиру тогда займет Фред. В группе это не критично, а дальше будет понятно. И, кстати, Кубок Америки-2019 Бразилия выиграла без травмированного Неймара, а в прошлогоднем финале континентального первенства — с ним на поле — проиграла Аргентине.