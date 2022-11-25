Сборные Нидерландов и Эквадора сыграли вничью в матче чемпионата мира по футболу

Сборная Нидерландов возглавляет турнирную таблицу группы A с 4 очками, следом расположились команды Эквадора (4), Сенегала (3) и Катара (0). В заключительном туре группового этапа сенегальцы 29 ноября встретятся с эквадорцами, сборная Нидерландов в тот же день сыграет с командой Катара. Хозяева турнира первыми лишились шансов на выход в плей-офф чемпионата мира.

Матчи чемпионата мира в Катаре проходят в пяти городах на восьми стадионах. Трофей разыгрывают 32 сборные, разделенные на восемь групп. Команды, занявшие первые и вторые места в своих квартетах, выходят в плей-офф. Предыдущий чемпионат мира, который прошел в 2018 году в России, выиграла сборная Франции, рекордсменом по числу побед является команда Бразилии (пять раз). Финальный матч мирового первенства в Катаре состоится 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле.