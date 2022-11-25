Лучший бомбардир чемпионата мира покинул поле на носилках

Ранее в этом матче капитан сборной Эквадора повторил рекорд мировых первенств, забив шесть последних голов своей команды на турнире. Он поразил ворота сборной Нидерландов на 49-й минуте.

Валенсия сравнялся по числу голов команды подряд с португальцем Эйсебио (1966 год), итальянцем Паоло Росси (1982) и россиянином Олегом Саленко (1994). Эквадорский нападающий забил три мяча на текущем турнире и вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров. Также на его счету три гола на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.