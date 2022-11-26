Эквадор гонял сборную Нидерландов. Но для команды всё закончилось драмой

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
13:00Не началсяТунисАвстралия
Группа C
тв
16:00Не началсяПольшаСаудовская Аравия
Группа D
тв
19:00Не началсяФранцияДания
Группа C
тв
22:00Не началсяАргентинаМексика
Группа E
тв
27.11Не началсяЯпонияКоста-Рика
Группа F
тв
27.11Не началсяБельгияМарокко
Группа F
тв
27.11Не началсяХорватияКанада
Группа E
тв
27.11Не началсяИспанияГермания
Группа G
28.11Не началсяКамерунСербия
Группа H
28.11Не началсяЮжная КореяГана
Группа G
28.11Не началсяБразилияШвейцария
Группа H
28.11Не началсяПортугалияУругвай
Группа A
29.11Не началсяНидерландыКатар
Группа A
29.11Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
29.11Не началсяУэльсАнглия
Группа B
29.11Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Эквадор
24
2
Нидерланды
24
3
Сенегал
23
4
Катар
20
Группа B
1
Англия
24
2
Иран
23
3
США
22
4
Уэльс
21
Группа C
1
Саудовская Аравия
13
2
Польша
11
3
Мексика
11
4
Аргентина
10
Группа D
1
Франция
13
2
Тунис
11
3
Дания
11
4
Австралия
10
Группа E
1
Испания
13
2
Япония
13
3
Германия
10
4
Коста-Рика
10
Группа F
1
Бельгия
13
2
Марокко
11
3
Хорватия
11
4
Канада
10
Группа G
1
Бразилия
13
2
Швейцария
13
3
Камерун
10
4
Сербия
10
Группа H
1
Португалия
13
2
Уругвай
11
3
Южная Корея
11
4
Гана
10
00:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Эквадор гонял сборную Нидерландов. Но для команды всё закончилось драмой

Голландцы пока не похожи на одного из фаворитов ЧМ-2022.

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Источник: Reuters

Нидерланды и Эквадор, исходя из турнирной ситуации, вполне могли сыграть на ничью. У команды Луи ван Гала впереди матч с откровенно слабым Катаром. Эквадорцам же важно было получить преимущество над Сенегалом перед решающей очной встречей с африканцами в 3-м туре. Аргентинский тренер Густаво Альфаро даже поменял тактическую схему под «оранжевых», включив в состав третьего центрального защитника. Однако это не уберегло представителей Южной Америки от быстрого пропущенного мяча.

Молодой голландский талант Коди Гакпо из ПСВ, выдающий суперрезультативный сезон, продолжает повышать свой ценник для топ-клубов с каждым матчем. Вингер показал образцовое взаимодействие с Дави Классеном и забил с передачи центрхава «Аякса». Правда, команде ван Гала отчасти повезло в этой голевой атаке. Мойсес Кайседо, отбирая мяч, отправил его сопернику. Да и голкипер Эрнан Галиндес должен был получше выбрать позицию.

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До середины первого тайма голландцы контролировали игру. Здорово накрывали эквадорцев в средней трети поля, заставляли их бегать за мячом. Но сами больше ничего не создали до перерыва — удар Гакпо так и остался единственным. Потом команда Альфаро использовала игровую аритмию в свою пользу. Эквадорцы прибавили в скорости, стали лучше подстраиваться друг под друга и создавать напряжение за счёт быстрой перепасовки, в том числе эффектных стенок на третьего.

Эквадор нанёс шесть ударов за 45 минут, однако в створ попал лишь однажды. Герой матча с Катаром Эннер Валенсия всё же вышел на поле, несмотря на повреждение, вот только теперь не получал столько свободы, как в первом матче. Тем не менее он нашёл возможность проверить голкипера Андриса Нопперта, о котором многие и не слышали до ЧМ-2022. А в концовке тайма эквадорцы реализовали свою сильную сторону — стандарты, забив с подбора. Гол не был засчитан из-за находившегося в пассивном офсайде Джексона Поросо — по иронии судьбы того самого дополнительного центрбека, появившегося в основе под голландцев. Жаль, что отменяются такие голы. Но правила есть правила.

Источник: Reuters

Гола сборной Эквадора всё же не пришлось долго ждать — Валенсия опять забил! «Оранжевые» пассивно начали второй тайм и были за это наказаны. Попытка сборной Нидерландов выйти со своей половины через пас закончилась отбором эквадорцев на чужой трети и быстрым контрвыпадом. Нойперт смог отразить непростой удар только перед собой, а не в сторону. Валенсия добил мяч благодаря плохой позиционной игре Натана Аке (офсайд не сделал, форварда до конца не сопровождал).

Эквадорцы, как обычно, посвятили гол Валенсии экс-нападающему сборной Кристиану Бенитесу, который ушёл из жизни в 27 лет в столице Катара Дохе из-за остановки сердца. И поймали такой кураж, что голландцы растерялись. Как же не повезло Гонсало Плате из «Вальядолида», пробившему в перекладину! Это, безусловно, был худший отрезок в матче для команды ван Гала. За несколько минут голландцы едва не растеряли всё.

Впрочем, после эмоционального подъёма должна была случиться пауза. Было бы удивительно, если бы Эквадор продолжал гонять Нидерланды весь второй тайм. В какой-то момент игра успокоилась, и голландцы уже лучше контролировали мяч (60% владения против 50% до перерыва). Тем не менее качество футбола «оранжевых» вряд ли устраивало ван Гала. Альфаро наверняка будет больше доволен своей командой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Итоговая статистика ударов показательна — 15:2 (в створ — 4:1) в пользу Эквадора. Тем не менее после этой ничьей шансы Нидерландов на выход в плей-офф повыше. Невозможно представить, что голландцы не победят вылетевший Катар. А вот в матче эквадорцев с Сенегалом может быть что угодно. Тем более лидер команды Валенсия, похоже, усугубил травму — на 90-й минуте его унесли с поля на носилках.

Анатолий Романов

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Нидерланды
1:1
Первый тайм: 1:0
Эквадор
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История чемпионатов мира
1978
Аргентина
1
Аргентина
Аргентина
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Бразилия
Бразилия
1998
Франция
1
Франция
Франция
2
Бразилия
Бразилия
3
Хорватия
Хорватия
2006
Германия
1
Италия
Италия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
2014
Бразилия
1
Германия
Германия
2
Аргентина
Аргентина
3
Нидерланды
Нидерланды
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