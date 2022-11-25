Неймар назвал травму на ЧМ одним из самых тяжелых моментов в карьере
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Футболист сборной Бразилии Неймар после получения травмы лодыжки заявил, что переживает один из самых тяжелых моментов в карьере.
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Футболист сборной Бразилии Неймар после получения травмы лодыжки заявил, что переживает один из самых тяжелых моментов в карьере.
В четверг Неймар получил растяжение связок лодыжки в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против сборной Сербии (2:0). В пятницу Бразильская конфедерация футбола объявила, что форвард пропустит матч второго тура с командой Швейцарии, который пройдет 28 ноября.
«Сегодняшний день стал одним из самых тяжелых моментов в карьере. У меня снова травма на чемпионате мира. Да, это грустно и больно, но я уверен, что у меня будет шанс вернуться, потому что я сделаю все возможное, чтобы помочь своей стране, своим товарищам по команде и себе», — написал Неймар в соцсети.
На домашнем для Бразилии чемпионате мира 2014 года Неймар сломал один из позвонков в четвертьфинальном матче с командой Колумбии (2:1) и не смог продолжить выступление на турнире.