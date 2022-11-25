Неймар назвал травму на ЧМ одним из самых тяжелых моментов в карьере

В четверг Неймар получил растяжение связок лодыжки в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против сборной Сербии (2:0). В пятницу Бразильская конфедерация футбола объявила, что форвард пропустит матч второго тура с командой Швейцарии, который пройдет 28 ноября.

«Сегодняшний день стал одним из самых тяжелых моментов в карьере. У меня снова травма на чемпионате мира. Да, это грустно и больно, но я уверен, что у меня будет шанс вернуться, потому что я сделаю все возможное, чтобы помочь своей стране, своим товарищам по команде и себе», — написал Неймар в соцсети.