Сборная Ирана влюбляет в себя. Об их игре на чемпионате мира надо снять фильм

На чемпионате мира уже были классные матчи и сенсации. Но победы Японии и Саудовской Аравии не вызвали у меня таких сильных эмоций, как матч Ирана с Уэльсом.

Турнир стал для многих граждан Ирана возможностью выразить свою политическую позицию. Это известно давно, и именно с протестами связаны их игры.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=57b1b47352f66e42&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&autoplay=1&id=456239024" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за этих событий многие иранцы освистывают гимн своей страны на чемпионате мира. Даже футболисты не пели его перед первым матчем с Англией. Команда проиграла 2:6, показав довольно посредственный футбол. После этого многие списали Иран. Но главное произошло не на поле — после встречи мощно выступил капитан сборной.

Наши люди несчастны. Мы здесь, но это не значит, что мы не должны быть их голосом или не должны их уважать. Всё, что у нас есть, это они, и мы должны за них биться. Мы обязаны хорошо выступить, насколько это возможно, забивать голы, чтобы порадовать храбрых людей Ирана своим результатом. Эхсан Хаджсафи капитан сборной Ирана

По ощущениям, на матч с Уэльсом с такими мыслями вышел не только Хаджсафи, но и вся иранская сборная. С первой же минуты на эмоциональном уровне ощущалось единение фанатов и команды. Иран, в отличие от игры с Англией, вышел на матч с совершенно другим настроем. А болельщики ответили им тем же, погнав футболистов вперёд и перекрикивая весь стадион.

«Футбол для нас больше, чем жизнь. Это наш способ объединения, — сказал мне один из болельщиков Ирана. — Это способ получить положительные эмоции в эти непростые для нашей страны времена». Эту же мысль повторили ещё несколько иранских фанатов, с которыми удалось поговорить в перерыве. Футболисты Ирана же показали свою солидарность с людьми своей игрой.

Есть такие матчи, перед которыми тебе всё равно, кто победит. Но по ходу игры одна из команд завоёвывает твои симпатии. Здесь же сборная Ирана просто в себя влюбила: так, что во время опасных моментов я даже не замечал, как вскакивал с места. Наверное, дело именно в настрое игроков — они просто рубились в каждом единоборстве. А ещё им ужасно не везло. Ну как можно не желать победы вроде бы нейтральной команде, которая попала в штангу и перекладину дважды за 10 секунд?

После 80-й минуты показалось, что запал Ирана иссяк и игра закончится ничьей. Но игроков вновь завели трибуны — и команда вновь это приняла: она понеслась вперёд — и соперника остался в меньшинстве. Красная карточка вратарю Уэльса Хеннесси — как ответочка за проявление поддержки в сложный момент.

Дальше началось кино. Нет, правда, всю эту историю нужно экранизировать. Атака, ещё одна, потом нелепый пас — у иранцев никак не получалось занести мяч в ворота. И тут подбор, дальний удар — и экстаз практически всего стадиона. Пока трибуны кричали, главный тренер команды Карлуш Кейруш плакал.

Сборная Ирана даже добила Уэльс вторым голом, но после 1:0 в победе и так никто не сомневался. Праздновали её, конечно, с трибунами. Показалось, что сегодня выиграли не футболисты, а вся страна. В тяжёлые для неё времена этот триумф, конечно, маленький — но безумно важный. И потому его значение прямо сейчас осознать невозможно. Эта победа — не про три очка, а про нечто экзистенциальное. Возможно, в силу момента в истории она бесценна.