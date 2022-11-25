Сборные Англии и США сыграли вничью в матче группового этапа чемпионата мира по футболу

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Англичане и американцы в третий раз встречались в матче чемпионата мира. До этого команды сыграли друг с другом на мировых первенствах в 1950 году, где сильнее оказались американцы (1:0), и в 2010 году, когда была зафиксирована ничья (1:1). При этом сборные Англии и США трижды проводили товарищеские матчи, в которых побеждали англичане.

Сборная Англии возглавляет турнирную таблицу группы B, набрав 4 очка. Следом расположились команды Ирана (3), США (2) и Уэльса (1). В заключительном туре групповой стадии англичане 29 ноября сыграют против валлийцев, американцы в тот же день встретятся с иранцами.

Матчи чемпионата мира в Катаре проходят в пяти городах на восьми стадионах. Трофей разыгрывают 32 сборные, разделенные на восемь групп. Команды, занявшие первые и вторые места в своих квартетах, выходят в плей-офф. Предыдущий чемпионат мира, который прошел в 2018 году в России, выиграла сборная Франции, рекордсменом по числу побед является команда Бразилии (пять раз). Финальный матч мирового первенства в Катаре состоится 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле.