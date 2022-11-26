Дикий поступок футболиста из США: вытер руки о фотографа во время игры на ЧМ. Иностранцы возмущены
Или все норм?
Или все норм?
Сборная США дала бой англичанам и не проиграла во втором туре чемпионата мира. Более того, отрезками американцы выглядели даже лучше номинальных фаворитов: если ничью до старта игры предположить было вполне возможно, то предугадать неожиданный расклад сил — намного сложнее. Особенно при учете того, что на старте турнира Англия разнесла Иран, а США скатали ничью с Уэльсом.
К сожалению, даже перевернутые с ног на голову предматчевые расклады не добавили матчу особой яркости: команды нанесли всего четыре удара в створ. Дошло до того, что самым запоминающимся моментом встречи стало поведение правого полузащитника сборной США Уэстона Маккенни. Когда хаву «Ювентуса» нужно было ввести матч из-за боковой, он внезапно отправился к сидевшим рядом фотографам.
Что он сделал дальше? Просто вытер руки о манишку фотографа.
И как ни в чем не бывало продолжил игру.
Несмотря на то, что сам фотограф отреагировал на ситуацию с юмором, многие сочли поведение футболиста неуважительным. В их числе — комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов.
«На мой взгляд это хамство. Что думаете?» — написал он в своем телеграм-канале.
В похожем стиле выступило и множество иностранных болельщиков в социальных сетях. Шутку Маккенни в соцсетях оценили далеко не все.
Впрочем, судя по выражению лица Маккенни, он даже не догадывался, что сделал что-то необычное. Может быть, он еще повторит этот жест — раз уж в игре с Англией его команде это принесло удачу.