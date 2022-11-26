И это фаворит чемпионата мира? Футболисты США сильно удивили Англию

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Шесть голов Англии в ворота Ирана не напугали американцев. Сборная США с первых минут высоко прессинговала, а команда Гарета Саутгейта не совсем понимала, что делать под давлением. Два центральных защитника Джон Стоунз и Гарри Магуайр раз за разом передавали мяч друг другу.

Можно было бы подумать, что англичане и сами выманивают соперника на прессинг — если бы они использовали свободное пространство и улетали в быстрые атаки. Но этого не происходило. Финалистам Евро-2020 недоставало точных передач, открываний между линий. Таких, например, как у Джуда Беллингема, когда команда Саутгейта создала едва ли не самый опасный свой момент до перерыва.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=66882b8bf1088c56&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239028" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За весь первый тайм сборная Англии нанесла всего пять ударов, а в створ — лишь один. Кто не видел матч с Ираном, тот и не понял бы, как англичане столько забили.

Американцы до перерыва были ближе к голу. Они успешнее взаимодействовали на скорости, поскольку и игра без мяча в исполнении сборной Англии оставляла желать лучшего. Причём самые опасные моменты имели не форварды Хаджи Райт и Тимоти Веа, которые очень много энергии тратили на прессинг, разрываясь между центральными защитниками и опорником англичан, а Уэстон Маккенни и Кристиан Пулишич.

Хавбек «Ювентуса» просто простил команду Саутгейта, не забив из убойной позиции после кросса с правого фланга. Вингер «Челси» и вовсе сотряс перекладину.

В целом игра соответствовала статусу центрального матча дня. Интенсивность была достаточно высокой, мяч почти не покидал поля.

Самый забавный эпизод произошёл с участием Маккенни. Собираясь выбросить мяч из аута, американец… вытер руки о манишку фотокорреспондента. Впрочем, в нынешнем сезоне и не такое случалось. В английском Чемпионшипе недели три назад болельщик сам отдал игроку свою кофту, чтобы тот протёр мяч.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=b7b6fa14a20e4d85&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239029" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По первым минутам после перерыва складывалось впечатление, что сборная Англии стала лучше находить промежуточное звено при переходе из обороны в атаку. В какой-то момент команда Саутгейта достаточно низко посадила американцев на их половину поля. Но это продлилось недолго.

Потом США прочно захватили инициативу и заработали серию угловых, которые не приводили к опасным моментам у ворот Джордана Пикфорда только благодаря Магуайру — уничтоженный критиками защитник «Манчестер Юнайтед» постоянно выигрывал первое касание. Звёздно-полосатые вставали в позиционные атаки, образовывая тройку сзади, словно с Уэльсом играли.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=a06e08ffba0398fc&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239053" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Очевидно, американцы были более «голодными». И турнирное положение их обязывало играть смело, и, конечно же, особая мотивация группы выступающих в Англии футболистов — голкипера Мэтта Тёрнера из «Арсенала», Тайлера Адамса из «Лидса», Кристиана Пулишича из «Челси», Тима Рима и Энтони Робинсона из «Фулхэма». Многие игроки сборной США привыкли к той интенсивности, что предлагает английский футбол.

У сборной Англии полностью разладилась игра. После матча с США британские СМИ будут отзываться о её выступлении совсем в других тонах, а не как после Ирана.

Влетит наверняка и Саутгейту. Во втором тайме до 90-й минуты претендент на победу на чемпионате мира не нанёс ни одного удара по воротам!

Лишь в компенсированное время англичане создали полумоменты за счёт стандартов. Кейн уходил в глубину в поисках мяча, но там и потерялся, как и в матче с Ираном, покинув поле без гола.