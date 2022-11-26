Англия сыграла наибольшее количество нулевых ничьих на чемпионатах мира среди всех сборных

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25 ноября англичане сыграли вничью с США (0:0) в матче второго тура группового турнира ЧМ-2022.

Как сообщает Opta, это 12-я безголевая ничья команды на чемпионате мира, что является самым большим показателем среди всех сборных за всю историю турнира.

По итогам игрового дня в группе В Англия занимает первое место (4 очка). На второй строчке Иран (3 очка), на третьей — США (2 очка), на четвертой — Уэльс (1 очко).