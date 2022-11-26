«Хаос на стадионах, свободные места и завышенные цены». Мировые СМИ — о проблемах ЧМ-2022

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Шестой день чемпионата мира в Катаре преподнес сразу несколько неожиданных результатов. «СЭ» изучил прессу и узнал, что пишут ведущие мировые СМИ.

Marca: «Азмун повел Иран за собой!»

Испанская Marca отмечает неожиданный результат матча Уэльс — Иран (0:2). «Иран подписал в раздевалке “мирный договор” и отправил сборную Уэльса в нокаут. Сердара Азмуна критиковали за протесты против иранского режима, но именно он повел команду за собой. То, что он уходил с поля под аплодисменты, показывает, насколько футбол может объединять целые страны», — пишет Альберто Рубио.

Разбирая поражения Катара от Сенегала (1:3), Marca «прошлась» по хозяевам ЧМ. «Катар рискует стать худшей страной-хозяйкой чемпионата мира. Да, в 2010-м ЮАР тоже не смог выйти из группы, но хотя бы одержал победу, в последнем туре победив Францию», — написал Мигель Моран.

ESPN: «Катару не хватило опыта»

Американское издание также подводит итоги выступления Катара на домашнем чемпионате мира. «Были ли положительные моменты в игре катарцев? Если бы не нервозность в первой игре, то они добились бы более убедительного результата. Катару не хватило опыта игры на топ-уровне, поскольку ни один из футболистов не выступает за пределами Катара», — считает Габриэль Тан.

Автор отмечает, что катарцы, возможно, рано достигли своего пика — это случилось в 2019 году, когда хозяйка ЧМ-2022 выиграла Кубок Азии. «Катарцы должны насладиться тем, что они играют на чемпионате мира, и сделать все, чтобы пробиться на следующий турнир. Но на этот раз уже более подготовленными и более опытными», — добавил Тан.

Voetbalzone: «Нидерланды должны быть довольны, что не проиграли Эквадору»

Сайт Voetbalzone раскритиковал сборную Нидерландов за игру в матче с Эквадором (1:1). «После яркого старта “оранжевые” откатились назад. Сборная Нидерландов должна радоваться тому, что не проиграла Эквадору», — написал Райан Розендал.

В обзоре матча автор отметил Энвера Валенсию, Микаэля Эстраду и Первиса Эступиньяна. «Эквадор, который был слишком силен для бедного Катара в первом матче, продолжил играть в атаку с нашей командой, — похвалил соперника журналист из Нидерландов. — Ничья по такой игре — потеря двух очков для Эквадора».

Der Spiegel: «ЧМ полон противоречий»

Немецкий Der Spiegel раскритиковал организацию чемпионата мира в Катаре. «Этот ЧМ полон противоречий. Катар показал себя с разных сторон: на стадионах творится хаос, на трибунах — слишком много пустых кресел», — заявил Питер Аренс.