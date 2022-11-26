«Больше никогда не выйдет на поле». Энрике рассказал, что заставит его убрать из состава Феррана Торреса

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике предупредил Феррана Торреса, что тот больше никогда не выйдет на футбольное поле, если отметит гол, приложив палец ко рту (изобразив детскую соску).

Как известно, форвард встречается с дочерью Энрике Сирой Мартинес. Пара объявили об отношениях в январе, а в среду игрок посвятил ей два гола: девушка присутствовала на стадионе.

У Торреса и Энрике прекрасные отношения — как на работе, так и в семье — но похоже, что тренер пока не готов становиться дедушкой.

Бывшего тренера «Барселоны» спросили, как бы он отреагировал, если бы Торрес забил гол, и отпраздновал его, намекнув, что станет отцом. Он предупредил своего потенциального зятя: «Я бы заменил его в тот же момент. Усадил бы на трибуны и он бы больше никогда не вышел на футбольное поле».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=1cbf63e89428a75a&partner_ext=173&place_id=222&oid=-214841716&hd=1&autoplay=1&id=456239505" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще незадолго до первого матча сборной Испании в Катаре Энрике спросили, на кого из игроков его сборной он больше всего похож. Чтобы избежать гнева дочери, тренеру пришлось выкручиваться: «Это очень просто: мистер Ферран Торрес. В противном случае моя дочь придет за мной и отрубит мне голову».

Ферран Торрес также не раз тепло высказывался о Луисе Энрике. В частности в одном из интервью он назвал его вторым отцом.

«У меня только слова благодарности. Я считаю его своим вторым отцом, он всем нам как отец. С тех пор, как я пришел в сборную, он очень эффектно приветствовал меня, вселил в меня свое доверие. Это то, чего бы хотел любой игрок».