Ван Гал повторил рекорд чемпионатов мира

25 ноября футболисты сборной Нидерландов сыграли вничью с командой Эквадора (1:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Возглавляющий сборную Нидерландов Луи ван Гал провел на мундиале девять матчей в качестве главного тренера и ни одного не проиграл. Нидерландский специалист выиграл 6 матчей, еще 3 игры завершились вничью (не учитывая матчи с экстра-таймами).