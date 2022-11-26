Уткин пошутил про сборную Катара, которая лишилась шансов на выход в плей-офф домашнего ЧМ
Спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал новость о том, что Катар лишился шансов на выход из группы на домашнем чемпионате мира — 2022.
Спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал новость о том, что Катар лишился шансов на выход из группы на домашнем чемпионате мира — 2022.
25 ноября футболисты сборной Катара проиграли Сенегалу со счетом 1:3, а национальные команды Нидерландов и Эквадора сыграли вничью (1:1). Таким образом, Катар не смог набрать очков за два матча турнира и поэтому лишился шансов даже на второе место, так как голландцы и эквадорцы записали в свой актив по четыре очка.
«Катар — прекрасный хозяин. Ушел спать первым, но оставил дом гостям — с накрытыми столами, музыкой и танцами (только что без бухла). Вечеринка в таких случаях приобретает неудержимый характер», — написал Уткин в своем Telegram-канале.
ЧМ стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».