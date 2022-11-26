Уткин пошутил про сборную Катара, которая лишилась шансов на выход в плей-офф домашнего ЧМ

25 ноября футболисты сборной Катара проиграли Сенегалу со счетом 1:3, а национальные команды Нидерландов и Эквадора сыграли вничью (1:1). Таким образом, Катар не смог набрать очков за два матча турнира и поэтому лишился шансов даже на второе место, так как голландцы и эквадорцы записали в свой актив по четыре очка.