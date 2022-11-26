Лучший бомбардир ЧМ верит, что восстановится к матчу за выход из группы

Валенсия отметился дублем в матче открытия турнира против сборной Катара (2:0), а также помог команде сыграть вничью с командой Нидерландов (1:1) и возглавляет с тремя мячами таблицу бомбардиров турнира. В игре с нидерландцами он был заменен во втором тайме и покинул поле на носилках.

«Колено уже лучше. Надеюсь, я смогу быть там, правильно восстановиться и сыграть с Сенегалом. Надеюсь, мне будет лучше к следующему матчу и я продолжу помогать команде», — цитирует капитана эквадорцев ESPN.