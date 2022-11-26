«Россия — мой дом. Почему я должен от него отказываться?» Интервью нашего человека из сборной Камеруна

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
13:00ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
16:00Не началсяПольшаСаудовская Аравия
Группа D
тв
19:00Не началсяФранцияДания
Группа C
тв
22:00Не началсяАргентинаМексика
Группа E
тв
27.11Не началсяЯпонияКоста-Рика
Группа F
тв
27.11Не началсяБельгияМарокко
Группа F
тв
27.11Не началсяХорватияКанада
Группа E
тв
27.11Не началсяИспанияГермания
Группа G
28.11Не началсяКамерунСербия
Группа H
28.11Не началсяЮжная КореяГана
Группа G
28.11Не началсяБразилияШвейцария
Группа H
28.11Не началсяПортугалияУругвай
Группа A
29.11Не началсяНидерландыКатар
Группа A
29.11Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
29.11Не началсяУэльсАнглия
Группа B
29.11Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Эквадор
24
2
Нидерланды
24
3
Сенегал
23
4
Катар
20
Группа B
1
Англия
24
2
Иран
23
3
США
22
4
Уэльс
21
Группа C
1
Саудовская Аравия
13
2
Польша
11
3
Мексика
11
4
Аргентина
10
Группа D
1
Франция
13
2
Австралия
23
3
Дания
11
4
Тунис
21
Группа E
1
Испания
13
2
Япония
13
3
Германия
10
4
Коста-Рика
10
Группа F
1
Бельгия
13
2
Марокко
11
3
Хорватия
11
4
Канада
10
Группа G
1
Бразилия
13
2
Швейцария
13
3
Камерун
10
4
Сербия
10
Группа H
1
Португалия
13
2
Уругвай
11
3
Южная Корея
11
4
Гана
10
14:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Россия — мой дом. Почему я должен от него отказываться?» Интервью нашего человека из сборной Камеруна

«СЭ» поговорил с Гаэлем Ондуа.

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Источник: AP 2022

Гаэль Ондуа — единственный футболист с гражданством РФ, который играет на чемпионате мира. Его отец работал в посольстве Камеруна, все детство Гаэль провел в Москве: занимался в интернате «Локомотива», потом перешел в ЦСКА, а в 2018-м провел сезон в «Анжи».

Сейчас Ондуа играет за «Ганновер», а в 2022 году начал выступать и за сборную Камеруна. В первом же матче на ЧМ-2022 он сыграл против Швейцарии (0:1).

После игры Ондуа дал эксклюзивное интервью корреспонденту «СЭ».

Источник: AP 2022

«Всегда играю в бутсах с российским триколором»

— Что тебя впечатлило в Дохе?

— В первую очередь четкая организация турнира. Отличные поля, комфортные места для проживания — очень хорошие условия для команд.

— Но тут так жарко.

— Это не так важно. Недавно мы были в Абу-Даби — там было жарче. В Катаре хорошая погода, есть небольшой ветерок. Не так плохо для футбола.

— Какие сейчас цели у сборной Камеруна?

— Обязательно выиграть следующий матч — другого пути нет. Могли обыграть и Швейцарию… В первом тайме у нас были моменты, которые мы не реализовали. Швейцарцы включились во втором, забили. Мы старались сравнять, но было слишком поздно.

— В матче со Швейцарией ты вышел на поле в бутсах с российским флагом. Ты давно сделал такое нанесение?

— Всегда в них играю.

— И в Германии?

— Конечно!

— Ни у кого не возникало вопросов?

— Нет, я всегда играю в бутсах с таким нанесением и никогда не перестану этого делать. Это моя позиция. Россия — мой дом, как и Камерун. Почему я должен отказаться от своего дома?

— Неужели вообще никто ничего не говорил?

— А какие проблемы? Если кто-то ко мне подойдет и задаст вопросы, я отвечу на них. Мы же свободны в своих действиях. Даже если возникнут претензии к моим бутсам, я все равно буду стараться их надевать.

«Всплакнул, когда переслушивал песни Шатунова»

— Многие шутят, что внешне ты похож на молодого Пеле.

— Ха-ха! Много раз слышал об этом. Но эти шутки начались уже давно, еще когда я играл в «Анжи». Начальник команды и администратор постоянно смеялись: «О, Пеле! Пеле!» Поэтому я уже привык. Отвечал им: «Если бы я еще играл как Пеле, было бы здорово».

— Слежу за твоим Telegram-каналом: когда умер Юрий Шатунов, ты выложил видео, на которых поешь его песни. Ты реально его фанат? Это же артист не твоего поколения.

— Дома мои родители, дяди, тети постоянно включали его песни. Думаю, что музыка может нравиться вне зависимости от возраста. Песни Шатунова до сих пор остаются культовыми. Так будет продолжаться еще очень долго.

— Тебя сильно тронула его смерть?

— Конечно, когда уходит певец, который тебе нравится… Начинаешь вспоминать эти строчки: «Детство, детство, ты куда бежишь?» Каждому нравится эта песня! Шатунов был еще совсем молодым, его смерть стала очень неожиданной.

— Не всплакнул, когда переслушивал его песни?

— Немножко плакал.

— Ты ставишь русские песни в раздевалке Камеруна?

— Да! Могу показать тебе телефон — у меня там только русские песни (Гаэль разблокировал экран, на котором все меню и приложения на русском языке. — Прим. «СЭ»). Смотри, сегодня я слушал Лазарева, Федука, Егора Крида. Ставлю эти песни и в сборной.

Недавно включил L'One — Якутяночка. Им очень понравилось, все ребята танцевали! Приятна такая реакция.

— Ребята спрашивают у тебя про Россию?

— Не особо, но у нас в штабе сборной есть Бенуа Ангва, который долго играл в России. Мы с ним общаемся только на русском языке.

— Это’О сейчас босс федерации футбола Камеруна. Как он себя проявляет на этой должности? Вы общаетесь?

— Да, но говорим на французском. Он многое для нас делает. Видно, что Это’О чувствует себя молодым. Например, перед матчем со Швейцарией он тренировался вместе с нами. Это прекрасный человек, который заботится о футболистах. Может прийти к тебе в комнату, пообщаться про футбол.

Источник: Reuters

«Отпуск после ЧМ проведу в России»

— Несколько лет назад ты провел зимний отпуск в Магаданской области. Куда поедешь отдыхать после катарской жары?

— Первым делом вернусь домой, в Москву. А потом уже посмотрим, что будет. Пока все мысли о чемпионате мира и футболе. Но точно отправлюсь в путешествие по России.

— Российские клубы тебя зовут?

— Сейчас есть интерес, но не готов об этом говорить, пока идет чемпионат мира. Дай бог, чтобы мы прошли дальше. А уже после турнира все обсудим.

— Ты очень долго ждал предложений от сборной России. Если я правильно понимаю, даже отклонял несколько раз вызовы Камеруна.

— Да, так и есть.

— Выбрал Камерун из-за чемпионата мира?

— Скорее всего, так. Чемпионат мира — это мечта любого футболиста.

— Как ты думаешь, почему тебя никогда даже не рассматривали в сборной России?

— Не знаю… Может быть, как и везде, есть свои критерии.

— Может ли входить в список критериев цвет кожи?

— Нет! Цвет кожи — это ерунда для России. Есть другие критерии, но цвет кожи в них точно не выходит.

— Ты когда-нибудь сталкивался с расизмом в нашей стране?

— Нет. Помню, когда был еще маленьким и только пришел в интернат «Локомотива», у других детей был интерес. Потому что ребята из регионов никогда не видели темнокожих. Им было просто интересно посмотреть на тебя, потрогать. Кто-то может подумать, что это и есть расизм, но я так не считаю. Просто детям все любопытно. С расизмом в России я никогда не сталкивался.

Автор: Севастиан Терлецкий

Швейцария
1:0
Первый тайм: 0:0
Камерун
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1934
Италия
1
Италия
Италия
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Германия
Германия
1950
Бразилия
1
Уругвай
Уругвай
2
Бразилия
Бразилия
3
Швеция
Швеция
1958
Швеция
1
Бразилия
Бразилия
2
Швеция
Швеция
3
Франция
Франция
1998
Франция
1
Франция
Франция
2
Бразилия
Бразилия
3
Хорватия
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