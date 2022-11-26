Стало известно о состоянии Месси перед следующим матчем ЧМ-2022

Тренер опроверг информацию, что Месси не тренировался 25 ноября, подчеркнув, что проблем с 35-летним футболистом нет. «Нам как никогда нужны все. Конечно, все будет нормально. Мы в этом не сомневаемся. Он в порядке и морально, и физически», — заявил Скалони.