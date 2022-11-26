Экс-защитник «Рубина» вошел в состав сборной Туниса на матч с австралийцами
Бывший защитник казанского «Рубина» Монтассар Тальби вошел в стартовый состав сборной Туниса на матч чемпионата мира с командой Австралии, сообщается на сайте ФИФА.
Бывший защитник казанского «Рубина» Монтассар Тальби вошел в стартовый состав сборной Туниса на матч чемпионата мира с командой Австралии, сообщается на сайте ФИФА.
Полностью состав команды Туниса выглядит так: Аймен Дамен (вратарь), Монтассар Тальби, Яссин Мерия, Дилан Бронн, Мохамед Дрэгер, Али Абди, Юссеф Мсакни (капитан), Аисса Лаидуни, Элье Схири, Наим Слити, Иссам Джебали.
За сборную Австралии сыграют Мэтью Райан (вратарь), Кай Роулс, Фран Карачич, Азиз Бехич, Гарри Суттар, Аарон Муй, Райли Макгри, Джексон Ирвайн, Мэтью Леки, Митчелл Дьюк, Крейг Гудвин.
Игра сборных Туниса и Австралии пройдет в субботу, начало — 13:00 мск.