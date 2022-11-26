Сборная Австралии обыграла команду Туниса в матче чемпионата мира по футболу
Это третья победа австралийцев в истории мировых первенств.
Это третья победа австралийцев в истории мировых первенств.
ЭЛЬ-ВАКРА /Катар/, 26 ноября. /ТАСС/. Сборная Австралии со счетом 1:0 обыграла команду Туниса в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча прошла в субботу на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре.
В составе победителей гол забил Митчелл Дьюк (23-я минута). Сборные Австралии и Туниса выступают в группе D вместе с командами Франции и Дании. Матч между французами и датчанами также пройдет в субботу и начнется в 19:00 мск.
Сборная Австралии одержала третью победу в своей истории на чемпионатах мира. Все победы были одержаны на групповом этапе. На чемпионате мира 2006 года австралийцы обыграли сборную Японии (3:1), на мировом первенстве 2010 года — команду Сербии (2:1).
Сборная Австралии с 3 очками занимает второе место в группе, тунисцы набрали одно очко и замыкают квартет D. В заключительном матче группового этапа австралийцы сыграют с датчанами, сборная Туниса — с французами. Обе встречи пройдут 30 ноября.
Матчи чемпионата мира в Катаре проходят в пяти городах на восьми стадионах. Трофей разыгрывают 32 сборные, разделенные на восемь групп. Команды, занявшие первые и вторые места в своих квартетах, выходят в плей-офф. Предыдущий чемпионат мира, который прошел в 2018 году в России, выиграла сборная Франции, рекордсменом по числу побед является команда Бразилии (пять раз). Финальный матч мирового первенства в Катаре состоится 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле.