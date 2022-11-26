Польша — Саудовская Аравия: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Полузащитник поляков Себастьян Шиманьски остался в запасе, в прошлой игре он вышел на поле с первых минут и отыграл 70 минут. 23-летний футболист выступает за «Фейеноорд» на правах аренды из московского «Динамо».

Польша: Щенсны, Кэш, Глик, Кивер, Берешиньски, Крыховяк, Белик, Милик, Зелиньски, Франковски, Левандовски.

Запасные: Грабара, Скорупски, Беднарек, Ветеска, Гросицки, Гумны, Енджейчик, Журковски, Залевски, Каминьски, Пентек, Свидерски, Скурась, С. Шиманьски, Д. Шиманьски.

Саудовская Аравия: Аль-Оваис, Абдулхамид, Аль-Амри, Аль-Булаихи, Аль-Бреик, Аль-Мальки, Канно, Аль-Наджи, Аль-Бураикан, Аль-Шехри, С. Аль-Давсари.

Запасные: Аль-Акиди, Аль-Ями, Аль-Ганам, Н. Аль-Давсари, Аль-Обуд, Аль-Тамбакти, Аль-Хассан, Асири, Бехебри, Маду, Отайф.

Саудовская Аравия лидирует в группе C с 3 очками, Польша идет на второй строчке с 1 очком.