Тунис почти вылетел. Австралия не побеждала на чемпионатах мира 12 лет и теперь побьется за плей-офф с Данией

Второй тур на крупных турнирах почти всегда получается самым интересным. Предстартовое волнение первого игрового дня уже не мешает, а необходимость добиваться результата заставляет как минимум стараться показать смелый футбол. С этим, впрочем, у Австралии и Туниса все было в порядке и в первом туре, хотя представители Зеленого континента на фоне чемпионов мира французов выглядели немного наивно. Зато смело, а не окопавшись всей командой в собственной штрафной.

Что до Туниса, то эта команда оставила неплохое впечатление еще на зимнем Кубке Африки. Там козырем «Орлов Карфагена» стала организация игры, позволившая выбить из плей-офф звездную по именам, но слишком предсказуемую Нигерию. Причем в той игре командой руководил не подхвативший коронавирус Мондер Кебайер, а его помощник Джалель Кадри. И после поражения в четвертьфинале именно этому 50-летнему специалисту передали управление национальной командой.

Ход оказался верным, так как «орлы» в стыковых матчах отборочного турнира прошли Мали, а уже в Катаре выдали очень достойный матч против Дании. По крайней мере, в атаке африканцы смотрелись даже острее полуфиналиста Евро-2020. Только часто случается, что кто-то выдает матч жизни против фаворита, а в противостоянии с сопоставимым по уровне соперником вдруг теряется, словно не зная, что делать.

Все-таки есть большая разница между быстрым выходом из обороны, которому сейчас обучены практически все, и необходимостью диктовать свои условия. А в субботу уже австралийцы не давали африканцам свободного пространства, самоотверженно бросались под удары и мгновенно разжимали контратакующую пружину. Единственным за первые 45 минут шансом Туниса стал вывод на удар Мсакни, но тот с нескольких метров не попал в створ.

Получается, самым точных среди «орлов» оказался один из запасных, который, вернув покинувший поле мяч, случайно попал в лицо лежавшему на газоне Дюку. Не сильно, но австралиец, еще секунду назад корчившийся от боли и показывавший, как пострадала его поясница, мгновенно пришел в себя и был готов покарать обидчика. Однако арбитр погасил страсти в зародыше, футболисты пожали друг другу руки и уходили на перерыв, весело обсуждая случившееся.

И, надо сказать, у Дюка поводов улыбаться было больше. Именно он показал, что такое эффективность в атаке, и после кросса Гудвина мастерски подрезал мяч головой точно под дальнюю штангу.

А так как у Туниса не получалось найти в австралийской обороне слабые места, тренерский штаб наконец-то вспомнил о своей самой яркой звезде Хазри. Этот универсал, способный сыграть даже на острие нападения, сменил Лайдуни, играющего у Станислава Черчесова за «Ференцварош».