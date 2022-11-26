L'Еquipe: атмосфера в сборной Франции стала лучше после отъезда Бензема

По информации источника, после того, как Бензема покинул сборную, атмосфера в команде стала лучше, а футболисты почувствовали облегчение. Сообщается, что теперь команда проводит большую часть времени вместе. При Бензема многие молодые и менее опытные футболисты чувствовали себя некомфортно рядом с именитым форвардом, получившим «Золотой мяч».
Сборная Франции в своем первом матче на турнире разгромила национальную команду Австралии со счетом 4:1. Во втором туре группового этапа чемпионата мира французы сразятся с Данией, матч состоится 26 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что сборная Франции не имеет права заменить защитника Люка Эрнандеса в заявке на чемпионат мира 2022 года, который получил тяжелую травму в матче первого тура группового этапа против сборной Австралии.