Де Брюйне о победе Бельгии на ЧМ: «Никаких шансов, мы слишком стары, смотрю на нас как на аутсайдеров скорее»

«Никаких шансов, мы слишком стары. Я думаю, наш шанс был в 2018 году. У нас хорошая команда, но она стареет. Мы потеряли нескольких ключевых игроков. К нам приходят хорошие новые игроки, но они не на том уровне, на котором были другие игроки в 2018 году. Я скорее смотрю на нас как на аутсайдеров», — сказал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии.