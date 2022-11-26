Франция — Дания: стартовые составы сборных на матч чемпионата мира
Cегодня, 26 ноября, на «Стэдиум 974» в Дохе пройдёт матч 2-го раунда группового этапа чемпионата мира Группы D. Встретятся команды Франции и Дании.
Cегодня, 26 ноября, на «Стэдиум 974» в Дохе пройдёт матч 2-го раунда группового этапа чемпионата мира Группы D. Встретятся команды Франции и Дании.
Стартовый свисток Шимона Марциняка прозвучит в 19:00 мск.
Стартовые составы команд:
Франция: Льорис, Эрнандес, Юпамекано, Варан, Кунде, Рабьо, Тчуамени, Гризманн, Мбаппе, Жиру, Дембеле.
Дания: Шмейхель, Мехле, Нельссон, Линдстрём, А. Кристенсен, Дамсгор, Р. Кристенсен, Хёйбьерг, Эриксен, Корнелиус, Андерсен.
В первом туре Франция разгромила Австралию (4:1), а датчане сыграли нулевую ничью с Тунисом.
Положение команд в группе D: