Польша победила Саудовскую Аравию на чемпионате мира в Катаре

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Встреча группы С на стадионе «Эдьюкейшн Сити» завершилась со счетом 2:0 в пользу поляков. Мячи забили Петр Зелиньский (39-я минута) и Роберт Левандовский (82), для которых эти голы стали дебютными на чемпионатах мира. Зелиньский в 10-й раз отличился в футболке национальной команды.

В компенсированное к первому тайму время пенальти не реализовал нападающий сборной Саудовской Аравии Салем аль-Давсари, его удар отразил вратарь туринского «Ювентуса» Войцех Щенсный.