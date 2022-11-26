Польша победила Саудовскую Аравию на чемпионате мира в Катаре
ДОХА, 26 ноя — РИА Новости. Сборная Польши победила команду Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.
ДОХА, 26 ноя — РИА Новости. Сборная Польши победила команду Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.
Встреча группы С на стадионе «Эдьюкейшн Сити» завершилась со счетом 2:0 в пользу поляков. Мячи забили Петр Зелиньский (39-я минута) и Роберт Левандовский (82), для которых эти голы стали дебютными на чемпионатах мира. Зелиньский в 10-й раз отличился в футболке национальной команды.
В компенсированное к первому тайму время пенальти не реализовал нападающий сборной Саудовской Аравии Салем аль-Давсари, его удар отразил вратарь туринского «Ювентуса» Войцех Щенсный.
Сборная Польши набрала 4 очка и возглавила турнирную таблицу группы. Далее идут команды Саудовской Аравии (3), Мексики (1) и Аргентины (0). Позднее в субботу аргентинцы сыграют с мексиканцами. Поляки в третьем туре 30 ноября сыграют со сборной Аргентины, а команда Саудовской Аравии в тот же день проведет матч против сборной Мексики.